Suzuki - Across plug-in | l' aggiornamento debutta in Italia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lapresenta la variante aggiornata dell'-in hybrid, seguendo le orme della cugina Toyota Rav4 Model Year 2023. L', introdotta nel nostro paese nel 2020, è da subito prenotabile e il prezzo è rimasto lo stesso della variante uscente: 55.400 euro per l'allestimento unico Top full optional, che include anche la tinta metallizzata a scelta tra Bianco, Nero, Blu, Rosso, Argento e Grigio. L'può inoltre accedere agli incentivi statali da 2.000 a 4.000 euro grazie alle emissioni di CO2 entro i 22 g/km: nell'acquisto, peraltro, è incluso il pacchettoEnergy by Iren, che offre un bonus di ricarica di 1.000 euro (da spendere in uno dei 13.000 punti convenzionati) e una proposta personalizzata per delle tariffe agevolate e l'installazione della wallbox. ...

