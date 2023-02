Stravolta dall' emozione e quelle due parole | Chiara Ferragni si presenta così | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) "Pensati libera": è la scritta con cuisi èta entrando al palco dell'Ariston, prima di scendere le fatidiche scale. La scritta è riportata su una stola bianca. Per quanto ril'abito, laha deciso di indossare un elegante vestito nero. L'outfit, comunque, è apparso fin da subito molto sobrio. Nulla di estremo, insomma. Almeno per ora. L'influencer e imprenditrice digitale, comunque, è sembrata molto emozionata e agitata, come lei stessa poi ha confessato ai due conduttori, Amadeus e Gianni Morandi, e al pubblico presente a teatro. “Lui è troppo accogliente, sa che sono terrorizzata", ha detto riferendosi al direttore artistico. Poi ha fatto una dizione d'amore per Morandi: "Amo Gianni, sono da sempre fan delle sue canzoni". ...