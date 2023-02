"Stop a spreco di risorse della Pa per inadeguatezza controllo delle società partecipate"

(Di martedì 7 febbraio 2023) ''Il sistema degli enti territoriali italiani non può permettersi ulteriori crisi finanziarie che sprechinopubbliche a causa dell'di unsulle propriee, in ...

''Il sistema degli enti territoriali italiani non può permettersi ulteriori crisi finanziarie che sprechino risorse pubbliche a causa dell'inadeguatezza di un controllo sulle proprie partecipate e, in ......regionale " che costringe ogni anno a limitare i servizi offerti alla popolazione " e allo... Cominciamo con quello che è stato loprovvisorio alla chemioterapia all'ospedale di Tropea, per ...

"Stop a spreco di risorse della Pa per inadeguatezza controllo delle ... TheSoundcheck

Villa San Giovanni dice stop allo spreco alimentare Il Reggino

Stop allo spreco di soldi: per il forno devi conoscere il trucco della ... Orizzontenergia

Emergenza idrica, 2 milioni per la rete in una zona chiave: stop a ... ilmediano.com

Cibo e abitudini alimentari dei cittadini emiliano-romagnoli. La ... Next Stop Reggio

(Adnkronos) - ''Il sistema degli enti territoriali italiani non può permettersi ulteriori crisi finanziarie che sprechino risorse pubbliche a causa dell’inadeguatezza di un controllo sulle proprie par ...La decisione di fare la Diga di Vetto, la sua entità, i suoi tempi e i suoi utilizzi non possono più essere lasciati nelle mani di AIPO, dei Consorzi di Bonifica o della Regione Emilia Romagna, ma imm ...