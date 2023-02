Stipendi docenti differenziati | Valditara chiarisce | “Equità al Nord | al Centro | al Sud Il costo alto della vita è causa di trasferimenti”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il Ministro dell'istruzione e del merito scrive sul Messaggero per chiarire sulla questione deglidel personale docente, idea che nei giorni scorsi ha fatto discutere.spiega che la differenziazione non riguarda solo il, come pensato in origine. L'articolo .