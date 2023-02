Stefano d’Orazio | la causa di morte del batterista dei Pooh

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023)è stato ildei. L’artista ha fatto parte del gruppo dal 1971 al 2009 e nel biennio 2015/2016, quando la band si riunì per festeggiare il cinquantesimo anno di attività. Ladelladiè il Covid, ma ilsoffriva anche di un’altra malattia autoimmune, come confermò successivamente sua moglie. Il 6 novembre 2020, la notizia delladiè arrivata nelle case degli italiani attraverso gli schermi televisivi. L’annuncio fu dato in diretta da Loretta Goggi, al suo fianco c’erano Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. “Ho conosciutoun paio di anni fa e siamo rimasti amici, ci ...