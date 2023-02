Stefano Corti | compagno di Bianca Atzei | è stato ricoverato d' urgenza Cosa è successo?

Brutte notizie per Bianca Atzei e il suo compagno. Dopo aver festeggiato per la nascita del piccolo Noa Alexander, infatti, hanno dovuto fare i conti con un problema di salute legato agli occhi del noto giornalista de Le Iene . Lui è ...Così Bianca Atzei.è stato operato d'urgenza. Grande preoccupazione per il comico e conduttore de Le Iene che, dopo una corsa e al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, ha scoperto di doversi operare d'...

Stefano Corti ricoverato d'urgenza: cosa è successo alla "Iena" ilGiornale.it

Paura per Stefano Corti, operato d'urgenza, Bianca Atzei: "Io e Noa siamo con te" Today.it

Bianca Atzei mamma del piccolo Noa: Notti in bianco, non riusciamo a dormire un minuto Fanpage.it

Bianca Atzei e i dolci momenti con il figlio Mediaset Infinity

Bianca Atzei incredula: «Noa comincia già a comandare». Il neonato protagonista su Instagram leggo.it

Brutte notizie per Bianca Atzei e il suo compagno Stefano Corti. Dopo aver festeggiato per la nascita del piccolo Noa Alexander, infatti, hanno dovuto fare i conti con un problema di salute legato ...I primi mesi da neogenitore, lo dicono in molti, può essere un incubo: e non c'è niente di male in questo. Ne hanno parlato anche Stefano… Leggi ...