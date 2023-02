Start list Super-G femminile Mondiali Courchevel Meribel 2023 | italiane in gara e pettorali

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ladel-Gvalevole per idi. Prosegue l’azione sulle nevi transalpine, che vedono in scena le migliori atlete e i migliori atleti delle diverse specialità. Il terzo giorno di gare (la competizione è iniziata lunedì 6 e terminerà domenica 19 febbraio) propone questo-G che per l’Italia vede impegnate, seguendo l’ordine di discesa, Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone (fresca di oro nella combinata) e Sofia Goggia. Spettacolo quindi assicurato, si comincia alle 11:30 di mercoledì 8 febbraio. Di seguito lacompleta.-G1 56087 ...