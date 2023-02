Start list slalom combinata maschile Mondiali Courchevel Meribel 2023 | italiani in gara e pettorali

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ladella manche didellaaididi sci alpino: ecco gliine idi partenza. Il padrone di casa Alexis Pinturault ha chiuso al comando il super-G e partirà per primo nelloseguito da due austriaci, Marco Schwarz e Raphael Haaser. Due azzurri al via: Tobias Kastlunger con il 15 e Giovanni Borsotti con il 16. Di seguito lacompleta. PINTURAULT Alexis (FRA) SCHWARZ Marco (AUT) HAASER Raphael (AUT) RADAMUS River (USA) MURISIER Justin (SUI) BABINSKY Stefan (AUT) McGRATH Atle Lie (NOR) READ Jeffrey (CAN) MEILLARD Loic ...

COME VEDERE LA GARA IN TV LAIL CALENDARIO COMPLETO I RISULTATI DELLE GARE LA CLASSIFICA DELLE NAZIONI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5Ecco ladel Super G dei Mondiali 2023 maschili di sci alpino. Sono 4 gli italiani in gara che proveranno a piazzarsi nella top ten: Kastlunger, con il pettorale numero 22, Paris, numero 24, ...

7° Trofeo SIS Roma. Le Start List Nuoto•com

Sci alpino, startlist combinata Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

StraLiterno: la decima La Start List conta già 1300 partecipanti. atleticanotizie |

Sci di Fondo - Le start list della sprint di Dobbiaco: tre uomini e tre ... FondoItalia.it

Coppa del Mondo, Ruhpolding: le start list della staffetta maschile ... Biathlon Azzurro

Seconda giornata dei Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel 2023, la prima occupata su entrambi i siti previsti dall’organizzazione. In programma oggi infatti ci sarà tanto la combinata maschile ...Start list Super G combinata maschile Mondiali 2023: italiani in gara e pettorali di partenza. Domani andrà in scena la combinata.