Star Wars | una IA ricrea Episodio IV come anime Anni 80 | Video

Leggi su starwarsnews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Su Youtube è apparso unintitolato “: A New Hope as an 80’sFilm“. Pubblicato dal canale TheArtofAi, è stato realizzato utilizzando l’intelligenza artificiale. L’autore, grazie alla tecnologia Midjourney AI Art Generator, ha offerto una versione80? del filmIV – Una Nuova Speranza. Guerre Stellari in formato cartone