Stankovic deluso da Monza-Sampdoria | ma saluta un eroe con lui all’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) Serata nerissima per, che ha visto la suaraggiunta addirittura al 99? a(vedi articolo) e perso nel riscaldamento Gunter per infortunio (vedi articolo). L’ex centrocampista dell’Inter ha avuto però modo di incrociare un suo compagno in nerazzurro. IL SALUTO – Dejannon ha parlato nel post partita di, furioso per l’epilogo col rigore a recupero scaduto (vedi articolo). In attesa di capire se ce l’avesse più con l’arbitro Daniele Chiffi o col suo giocatore Nicola Murru autore del fallo, per l’ex centrocampista c’è un ricordo legato. In tribuna era presente Thiago Motta, che conha condiviso due anni e mezzo dal 2009 a gennaio 2012 con in mezzo il Triplete. L’allenatore del Bologna ...