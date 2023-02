Stangata Manchester City | le voci sulla penalizzazione | crollo in classifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un altro scandalo a livello internazionale nel mondo del calcio. Non solo la Juventus, un altro club rischia una pesantein: il. Il club inglese è in ansia per le potenziali violazioni sui regolamenti del Fair Play finanziario. Si presume che i campioni d’Inghilterra in carica abbiano violato le regole del campionato che richiedono la fornitura “in massima buona fede” di “informazioni finanziarie accurate, che diano una visione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club”. Sono oltre 100 le imputazioni per reati finanziari rivolte ale potrebbero portare all’esclusione dalla Premier League, oppure pesanti punti di. Il club inglese è accusato di alcune infrazioni, dalla mancata ...