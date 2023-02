Stadio Roma | oggi è una data fondamentale

(Di martedì 7 febbraio 2023) Giornata importante per quanto riguarda il nuovodellain Campidoglio il Sindaco diRoberto Gualtieri e l’assessore...

della, ci siamo: a lle ore 14, direttamente dalla Sala delle Bandiere in Campidoglio il Sindaco diRoberto Gualtieri e l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia ...... e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date - evento: alloOlimpico di, il 20 e 21 luglio, e alloSan ...

Stadio della Roma, oggi la delibera per il pubblico interesse del progetto ForzaRoma.info

Stadio della Roma: bisogna andare avanti LAROMA24

Stadio della Roma, Abodi: “Sono fiducioso per il progetto di Pietralata” ForzaRoma.info

Un nuovo stadio per Roma: Le parole di Abodi, Ministro dello sport Corriere dello Sport

ROMA - Una poltrona per tre. I Mondiali di sci alpino, in corso di svolgimento tra Courchevel e Méribel, hanno in programma domani la prova di ...Il Sindaco della Capitale e l'assessore all'Urbanistica Veloccia presentano alla stampa il provvedimento sul pubblico interesse tanto dal club giallorosso ...