Sta arrivando agli sgoccioli | lo sfogo di Aurora Ramazzotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Permanca poco. La figlia di Michelle Hunziker ed Erossarà presto mamma. Lo dice ironicamente su Instagram dove mostra il suo pancione che comprime lo storico piumino che indossa da anni. "Vi aggiorno e segnalo che questo bomber, che utilizzo da anni, sta. Lo chiudevo tranquillamente e mascheravo anche, ora proprio no... ", dice mentre cammina per le strade di Milano. In ogni casosi è sempre tenuta in forma. In gravidanza non ha mai saltato un allenamento. "Il messaggio per chi può per sentirsi bene nel proprio corpo" scrive durante uno dei suoi tanti pomeriggi di sport. Tra le stories, infatti, una foto in palestra mentre indica il segno di "Vittoria", in tenuta sportiva e pancione in bella vista. L'unica ...