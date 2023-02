Squid game | The Challenge | gravi problemi sul set?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 7 febbraio 2023) Le riprese di: Thesono iniziate, ma non tutto sta andando per il verso giusto. I concorrenti lamentano diversiAll’annuncio dell’uscita di un reality tutto dedicato a, in molti avevano mostrato una certa curiosità. Del resto, un reality su scala mondiale non si trova tutti i giorni tra i palinsesti tv. Sono stati in molti e provenienti da ogni parte del mondo, coloro che hanno deciso di sostenere il provino per tentare di accaparrarsi il montepremi. Alla fine i concorrenti reclutati sono stati 456, un vero e proprio record di partecipanti, mai tentato prima per un reality. Lo show targato Netflix, che non ha ancora una data di uscita, ha messo in palio 45,6 miliardi di won, circa 34 milioni di euro per chi riuscirà ad arrivare alla fine di ...