Spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare | il pentimento della madre | «Non pensavo di farle male»

(Di martedì 7 febbraio 2023) «Nondi». Così, la 29enne arrestata ieri, lunedì 6 febbraio, con l’accusa di maltrattamenti aggravati nei confrontidi 17in seguito alle indagini coordinate dal Dipartimento che tutela minori e fasce deboliProcura di Milano. «Sono pentita, ma non credevo di essere io la responsabile del suo stare», ha detto durante l’interrogatorio davanti al gip. La donna, stando alle indagini del pm Pasquale Addesso, spruzzava dellodeodorante a distanza ravvicinata provocando lesioni e ustionipellepiccola. Tre volte i medici le avevano esaminate e per tre volte non erano riusciti a capire cosa fosse successo alla piccola che aveva problemi appena ...

Leggi Anche Stresa, non accetta la relazione della figlia: la picchia e la rinchiude in casa Leggi Anche Milano,figlia di 16 mesi per farla ricoverare: arrestata la madre

Interrogata per un'ora a San Vittore dalla gip Patrizia Nobile, la donna si è difesa: "Non volevo farle del male".