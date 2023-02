Sportello di Coaching per genitori e adolescenti | «Mio figlio non studia»

Leggi su iodonna

(Di martedì 7 febbraio 2023) Mioadolescente di quarta superiore non ne vuole sapere dire. È sempre andato bene a scuola, ma improvvisamente quest’anno ha smesso completamente di interessarsi della scuola. I professori dicono che avrebbe del potenziale ma non si applica. Sono disperata, c’è un’elevata probabilità che sia bocciato. Ma a lui non sembra che importi nulla. A casa sta chiuso in camera e se cerco di parlargli della scuola si arrabbia, sbatte le porte e iniziamo ogni volta a litigare pesantemente. Noigli spieghiamo che essendo al quarto anno avrebbe solo un anno ancora, poi avrebbe finito, ma non ci ascolta. Non ne posso più, non so come farlo ragionare. Grazie,una mamma Leggi anche ›di...