(Di martedì 7 febbraio 2023) Tra ipiù piratati delsi aggiudica il primato-Man: No Way, insieme ai più grossi titoli Marvel e DC, ecco i primi dieci titoli. , ma è in buona compagnia. I titoli Marvel e DC si contendono i primi posti nella classifica dei prodotti cinematografici più scaricati o guardati in streaming usando mezzi poco leciti, oltre a essere anche quelli con gli incassi più alti dell'anno. Il 70% della top 10 dei più piratati consiste infatti indi supereroi, secondo i dati racconti da Variety Intelligence Platform, con il supporto tecnico della compagnia statistica Muso. Nelil 21% delle visioni illecite è stato monopolizzato da-Man: No Way, seguito da The …

: No Way Home è il film più piratato del 2022 , ma è in buona compagnia. I titoli Marvel e DC si contendono i primi posti nella classifica dei prodotti cinematografici più scaricati o ...Altre ritraggono semplicemente momenti divertenti o scene comiche, come Altri sono sciocchi, come lo spot di Captain America in: Homecoming o la scena Pizza Poppa di Doctor Strange in ...

Spider-Man: Zendaya racconta un aneddoto sul suo provino e ... BadTaste.it TV

Venom: gli attori di Spider-Man 2 lo esaltano Hynerd.it

Spider-Man: No Way Home è il film più piratato del 2022 Lega Nerd

Marvel Comics: Spider-Man e la Gatta Nera partono per il peggior appuntamento di sempre NerdPool

Spider-Man 4, quando esce il prossimo film con Tom Holland Everyeye Cinema

Tra i film più piratati del 2022 si aggiudica il primato Spider-Man: No Way Home, insieme ai più grossi titoli Marvel e DC, ecco i primi dieci titoli.Quali sono i film più piratati del 2022 Nella Top10 spiccano soprattutto titoli di film su supereroi DC e Marvel come The Batman e Spider-Man: No Way Home.