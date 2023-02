(Di martedì 7 febbraio 2023) Reti: 20? Folorunsho (B), 26? Esposito (B), 56’ Cheddira (B), 62’ Moncini (S), 67’ Antenucci (B), 81’ Nainggolan (S), 83’ Celia (S): Alfonso, Peda, Meccariello, Dalle Mura, Dickmann (72’ Murgia), Prati (72’ La Mantia), Zanellato (63’ Tunjov), Celia, Fetfatzidis (63’ Valzania), Rabbi (51’ Nainggolan), Moncini. A disposizione: Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Arena, Almici, Rauti, Abou. All. De Rossi: Caprile, Di Cesare, Esposito (58’ Antenucci), Cheddra, Maiello, Vicari, Pucino, Mazzotta, Benedetti (86’ Zuzek), Folorunsho (46’ Molina), Mallamo (78’ Bellomo). A disposizione: Frattali, Benali, Botta, Morachioli, Scheidler, Ricci, Bosisio, Dorval. All. Mignani Arbitro: Rosario Abisso di Palermo Assistenti: Mauro Galletto di Rovigo – Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro Quarto Ufficiale: Francesco D’Eusanio di Faenza VAR – AVAR: Valerio Marini di Roma ...

... sabato 4 ore 14 Benevento - Venezia 1 - 2, Cittadella - Ascoli 3 - 0, Cosenza - Ternana 0 - 0, Perugia - Brescia 4 - 0, Pisa - SudTirol 0 - 1,3 - 4; ore 16.15 Como - Frosinone 0 - 2; ......00 Benevento - Venezia 1 - 2 14:00 Cittadella - Ascoli 3 - 0 14:00 Cosenza - Ternana 0 - 0 14:00 Perugia - Brescia 4 - 0 14:00 Pisa - Südtirol 0 - 1 14:003 - 4 16:15 Como - Frosinone 0 - ...

Cinque temi di discussione su SPAL-Bari 3-4 LoSpallino.com

Serie B: Modena-Cagliari 2-0 Agenzia ANSA

Bari, Esposito segna subito ma non esulta: gol dell'ex alla Spal Tuttosport

SPAL-Bari, le formazioni ufficiali: torna Cheddira in attacco, Esposito in campo dal 1' TUTTO mercato WEB

Nell'ambito della rubrica settimanale di TuttoBari Tangorra in...tackle, abbiamo intervistato l'ex calciatore del Bari Massimiliano Tangorra. Con l'ex ...Con la vittoria in casa della Spal il Bari si è confermato, una volta in più, una vera e propria macchina da trasferta. I numeri in tal senso sono inequivocabili. Sono 22 i punti che il ...