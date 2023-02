Sono in diminuzione gli adolescenti italiani sempre connessi a Internet (Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - Dopo l''overdose' da digitale che ha caratterizzato il periodo della pandemia, gli adolescenti iniziano a ripensare il proprio rapporto con le nuove tecnologie, a partire dal tempo speso online e dalle finalità d'uso, sempre più costruttive e meno 'ludiche'. A evidenziarlo, la tradizionale ricerca condotta da Generazioni Connesse - il Safer Internet Centre Italiano, coordinato dal ministero dell'Istruzione e del Merito - curata da Skuola.net, Università degli Studi di Firenze e Sapienza Università di Roma - CIRMPA - in occasione del Safer Internet Day 2023, che quest'anno ha coinvolto 3.488 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado. Il dato più significativo emerso è sicuramente quello legato alla porzione di giornata dedicata alla dimensione digitale. Rispetto alle rilevazioni svolte negli anni ... Leggi su agi (Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - Dopo l''overdose' da digitale che ha caratterizzato il periodo della pandemia, gliiniziano a ripensare il proprio rapporto con le nuove tecnologie, a partire dal tempo speso online e dalle finalità d'uso,più costruttive e meno 'ludiche'. A evidenziarlo, la tradizionale ricerca condotta da Generazioni Connesse - il SaferCentre Italiano, coordinato dal ministero dell'Istruzione e del Merito - curata da Skuola.net, Università degli Studi di Firenze e Sapienza Università di Roma - CIRMPA - in occasione del SaferDay 2023, che quest'anno ha coinvolto 3.488 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado. Il dato più significativo emerso è sicuramente quello legato alla porzione di giornata dedicata alla dimensione digitale. Rispetto alle rilevazioni svolte negli anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... conte_Vlad1077 : @m55icor I coglioni non vanno mai da soli ma sono sempre in diminuzione - nebenet : RT @ZoeCip: @FratellidItalia Il prezzo del gas è diminuito da solo sul mercato, per diminuzione della domanda di molte imprese che sono sta… - tomcorradini : 2) Alcuni esperti danno la colpa alla diminuzione dei contatti sociali, l'uso dei social media, le diseguaglianze s… - g_brunella : RT @CrixReset: @FratellidItalia Veramente la diminuzione dei costi non dipende dal governo italiano! Vivo in Spagna e anche qui sono diminu… - _GiovanniGiorgi : @Aquilonian23 @il_cappellini E le notizie non sono di certo indigantite. -