Sonego-Bonzi oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lorenzoaffronterà Benjaminnel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento indoor). Per il torinese, reduce da una trasferta australiana caratterizzata da alti e bassi, c’è subito il confronto con la testa di serie numero otto. I due si sono incontrati lo scorso marzo al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells e a spuntarla in due set fu il francese. Quest’ultimo è in buonissima forma. Ha iniziato l’anno arrivando in finale sul veloce di Pune e raggiungendo il terzo turno agli Australian Open. Grazie a questi risultati si trova alle porte della top quaranta (attualmente è numero 42 ATP). Non un banco di prova semplice, dunque, per, che partirà leggermente sfavorito di fronte al padrone di casa. In palio c’è un secondo turno contro uno tra il serbo Filip ...