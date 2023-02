(Di martedì 7 febbraio 2023) Fratelli d'Italia guadagna lo 0,2%. IlDemocratico lo 0,6% Fratelli d'Italia rimane ampiamente ilsecondo ilo Swg per il Tg La7. Cala il M5S,il Pd. Ildi Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% eal 30,6%. Il Movimento 5 Stelle cede lo 0,3% e scende al 17,5%. In ascesa ilDemocratico (+0,6%), ora al ...

Fratelli d'Italia guadagna lo 0,2%. Il Partito Democratico lo 0,6% Fratelli d'Italia rimane ampiamente il primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Cala il M5S, cresce il Pd. Il partito di ...hanno dimostrato che i creazionisti e i negazionisti del cambiamento climatico non sono, ... che la vedono solo come un'altra fazione, in competizione con i predicatori, ie i volti ...

Sondaggi politici, Fdi in calo al 28,5%. Quasi un italiano su 2 contrario a revoca 41-bis per Cospito Fanpage.it

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia resiste al 30% ma il Pd torna a salire, crollo Lega e Terzo polo Fanpage.it

Sondaggi politici, FdI primo partito e cresce. Giù M5S, sale il Pd Adnkronos

Sondaggi politici, il caso Cospito spacca l'Italia: ecco chi dovrebbe dimettersi Fanpage.it

Sondaggio Masia, quanto pesa il caso Cospito. Sinistra in tilt e sorpasso clamoroso Il Tempo

Il consenso per Fratelli d'Italia cresce ancora: il caso Cospito e l'infuocato dibattito politico legato al 41 bis non frenano il partito del ...È lunedì, e quindi ci sono i sondaggi di Swg per il tg di La7. Dopo qualche flessione delle scorse settimane, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, pur essendo al centro delle polemiche per ...