(Di martedì 7 febbraio 2023) Non mancano le novità nell' ultimoo politico di Swg, diramato in data 6 febbraio dal Tg La7. Dopo un periodo negativo tornerebbe a salire Giorgia, con Fratelli d'Italia che appare essere in buon salute nonostante le polemiche che hanno investito i suoi esponenti Giovanni ...

: Pd recupera sul M5s L'ultimo sondaggio politico di Swg è molto interessante anche per capire quelle che sarebbero le attuali dinamiche tra le fila dell'opposizione; il Movimento 5 ...Il caso Cospito e il congresso ridanno un po' di fiato al Pd, che inverte la costante discesa degli ultimi mesi, e neiSwg realizzati per il tg di La7, segna un +0,6% nella settimana tra l'1 e il 6 febbraio, quindi all'indomani dell'esplosione delle polemiche sulla diffusione degli atti relativi al regime ...

Sondaggi politici: balzo Pd, male Salvini e M5s. Ok Meloni, crolla Berlusconi Money.it

Sondaggi politici, FdI primo partito e cresce. Giù M5S, sale il Pd Adnkronos

Fratelli d'Italia domina nei sondaggi, il Pd vola e si avvicina al M5s: male Lega e Forza Italia Fanpage.it

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia resiste al 30% ma il Pd torna a salire, crollo Lega e Terzo polo Fanpage.it

Sondaggi politici elettorali oggi 7 febbraio 2023: FdI in calo al 28,5% TPI

L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in ripresa Meloni e soprattutto il Pd, segno negativo invece per Salvini e Movimento 5 Stelle mentre Berlusconi sarebbe sempre più in crisi.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...