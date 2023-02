Sofia di Spagna studierà in Galles | come la sorella maggiore Leonor

(Di martedì 7 febbraio 2023) L'Infanta si trasferirà all'UWC Atlantic College il prossimo settembre, ma non condividerà l'esperienza con l'erede al trono, che terminerà il suo corso di studi nel maggio 2023. Dietro la scelta, però, non ci sarebbe solo lo studio. Ecco perché

seguirà i passi della sorella maggiore Leonor, prima erede al trono, che è attualmente impegnata in questa fase del ciclo di studi nello stesso college britannico (Uwc Atlantic College). La giovane, 23 anni, è nipote del re di Felipe VI ma ha un approccio completamente diverso rispetto alle cugine Leonor e Sofia che prediligono il bon ton di Michaela K.

La Casa Reale spagnola ha comunicato che la 15enne principessa Sofia, secondogenita dei reali Felipe VI e Letizia, frequenterà un college situato in Galles e appartenente alla rete internazionale United World Colleges.