So cosa hai fatto | Freddie Prinze Jr e Jennifer Love Hewitt torneranno nel sequel

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ildi Sohaiè in lavorazione presso Sony Pictures; il film potrebbe segnare anche il ritorno diJr enel cast del progetto. A dirigere il film dovrebbe essereKaytin Robinson. Secondo alcuni addetti ai lavori, il progetto è in fase di sviluppo iniziale e Neal H. Moritz è in trattative per tornare come produttore, mentre Leah McKendrick è a bordo per scrivere la sceneggiatura. Secondo quanto riportato da Deadline, la Sony non ha rilasciato commenti sul progetto. Sohaisegue quattro giovani amici legati da un tragico incidente che si riuniscono quando si ritrovano perseguitati da un maniaco armato di uncino nella loro piccola ...

Alfa Romeo C43: l'analisi tecnica Sarà nera e rossa, la nuova C43: "La primache guardo è la ...letto tutti gli articoli gratis del mese, non smettere di leggere e attiva l'offerta , tanti ...Con lo sconto del 50% risparmi 1250 eil meglio di quanto offra in questo momento il mercato. ... Perfetta per sorvegliare da remotosuccede in casa, invia notifiche in tempo reale quando nota ...

So cosa hai fatto, il sequel è in lavorazione Ciak Magazine

So cosa hai fatto, il film sequel è ufficialmente in lavorazione ComingSoon.it

So cosa hai fatto l'estate scorsa: il sequel è in sviluppo Cinefilos.it

Hamsik taglia la sua mitica cresta, calciatori scioccati: Ma cosa hai ... Fanpage.it

Sanremo 2023, Lazza: "La mia Cenere con l'Orchestra è un pugno nello stomaco" Sky Tg24

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Da tre giorni non si parla d'altro e dopo l'annunciata interrogazione ai ministri dell'Interno, della Giustizia e della Famiglia da parte della ...La notte fatica a portare i VIP a letto, l’entrata di alcuni ex ha letteralmente mandato in subbuglio la Casa. In Veranda, qualcuno si accinge ad andare a dormire, ma Nikita e Onestini restano ancora ...