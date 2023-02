Snapdragon 8 Gen 2 a meno di 900 euro | OnePlus 11 è di nuovo un flagship killer?

I nuovi device adottano tutti il nuovo SoC2 di Qualcomm, insieme a un design aggiornato con una chiara identità per tutta la famiglia, realizzato in parte con materiali responsabili.... ovvero del OnePlus 11 5G , si possono da subito notare alcune caratteristiche che lo rendono uno smartphone di fascia alta come ad esempio l'eccellente fotocamera da 50MP , il chip...

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8+ Gen 1 e 8 Gen 1: benchmark a ... iGizmo.it

Snapdragon 8 Gen 2: tutti gli smartphone “audiofili” in arrivo AF Digitale

Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy: è fatto da TSMC Evosmart

Realme GT 2 Pro con Snapdragon 8 Gen 1 ad un OTTIMO PREZZO ... Telefonino.net

Lunga vita agli smartphone da gaming: primi dettagli su ROG Phone 7 GizChina.it

OnePlus 11, 11R 5G Launch - OnePlus launched the much-awaited smartphone, the OnePlus 11 5G. Follow for more live updates.I nuovi device adottano tutti il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, insieme a un design aggiornato con una chiara identità per tutta la famiglia, realizzato in parte con materiali responsabili.