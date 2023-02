“Smettila | ti conviene” GF Vp 7 | Sonia Bruganelli attacco a Donnamaria | c’entra Antonella

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) GF Vip 7, scontro durante la puntata di ieri tra Edoardo: il confronto dopo che nel corso della settimanaaveva usato toni non certo galanti nei confronti dell’opinionista. Nel dettaglio, rivolgendosi aFiordelisi aveva detto: “Guarda che hai fatto, sei brutta, brutta e antipatica, ti odio, lei odia me e io odio lei, è bollita, bruciata, controcorrente per forza. Magari facessi quello che fa lei? Eh, sposati Paolo Bonolis. Credo che lei sia matura e non se la prenderà, ma in questo momento mi sta sul caz*o”.ha spiegato di non aver dato particolare peso alle sue parole: “Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi. L’unica cosa che mi ha un po’ lasciato così, è ...