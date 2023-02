Sky Glass | ecco tutte le ultime novità della TV di Sky

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sky, la prima TV di Sky che integra i contenuti di Sky, dei principali canali in chiaro e app, continua ad arricchirsi di nuove funzionalità, scopriamole insieme. Sky, la prima TV di Sky che integra i contenuti di Sky, dei principali canali in chiaro e app, continua ad arricchirsi di nuove funzionalità, scopriamole insieme. Dopo il successo del lancio in Italia lo scorso settembre, sono in arrivo oggi alcune importantiche rendono ancora più semplice e personalizzabile la scelta e l'accesso ai contenuti. La continua evoluzione di Skyè resa possibile dal suo sistema operativo Entertainment OS (EOS), che la arricchisce di nuove funzioni rendendola sempre aggiornata e sempre più smart. Grazie a EOS Skycontinua ad aggiornarsi periodicamente, in automatico, senza che …