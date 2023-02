Sisma Turchia | Tajani | domenica seraultimo contatto Zen con la famiglia

(Di martedì 7 febbraio 2023) "Pare che l'ultimotra Angelo Zen,l e la sualo sia avvenutosera, poco prima del terremoto in". LO ha riferito il ministro degli Esteri Antonio, a margine di ...

...indopo il devastante terremoto. Si tratta di un abitante di Martellago. Ha 60 anni e di professione è consulente orafo. L'uomo si trovava al Sahra Hotel completamente distrutto dal, ...LO ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di una convention elettorale di Forza Italia a Roma, parlando dell'italiano di cui si sono perse le tracce dopo ilin."...

Terremoto Turchia e Siria, è allarme "epidemia sismica" | Ecco di cosa si tratta e quanto potrebbe durare TGCOM

Mario Tozzi sotto attacco per un tweet sul terremoto in Turchia: «Ecco cosa succede quando i contadini...» Open

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 6250 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria: oggi nuova ondata di forti scosse la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 6.200 morti: devastata un'area di 450 chilometri | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Prima Ultim'ora Politica Economia Dall'Italia Dal Mondo Culture 07/02 07:00 Sisma Turchia-Siria,oltre 4.300 i morti 07/02 04:32 Taiwan,due terremoti forza 5.1 e 3.9 ...