Sisma Turchia | il supporto dell' Italia alle popolazioni colpite

(Di martedì 7 febbraio 2023) Anche l'è in prima linea nel supportare ledal terremoto inche ha causato migliaia di morti. In particolare - come ha ricordato lo stesso ministro Guido Crosetto - ...

E' ancora irrintracciabile Angelo Zen, 53enne vicentino, tra gli italiani presenti inal momento delle due scosse di terremoto di ieri. E' quanto ha detto il Ministro degli Esteri e ...L'International Rescue Committee (IRC) ha parlato di 'catastrofiche esigenze umanitarie' sia inche in Siria. L'elettricità nell'area interessata dalrimane intermittente. Ci sono stati ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5200 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Le prime analisi sul terremoto in Turchia fanno capire l'entità della catastrofe che si è abbattuta in Anatolia: l'intera regione si è spostata di almeno 5 metri. Ma ...Federcepicostruzioni lamenta, in particolare, azioni di messa in sicurezza del territorio inversamente proporzionali – in termini di intensità ed efficacia – alle lacrime post-evento: “Per le ...