Sisma Turchia e Siria | oltre 7 200 il bilancio dei morti

Funzionari e medici hanno affermato che 5.434 persone sono morte ine 1.832 in Siria, portando così il totale delle vittime a oltre 7.200. ....e in buone condizioni dalle macerie del tremendo terremoto che ha colpito il sud est della... venendo salvati in buone condizioni decine di ore dopo il, salvandosi in piccoli spazi come ...

Terremoto in Turchia e Siria: oggi nuova ondata di forti scosse la Repubblica

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 7200 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 RaiNews

Terremoto Turchia e Siria, i morti sono migliaia. "Ad Aleppo una catastrofe". LIVE Sky Tg24

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 7.100 morti: devastata un'area di 450 chilometri | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Sisma Turchia-Siria: nuova faglia, suolo slittato 10 metri - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

07/02 07:00 Sisma Turchia-Siria,oltre 4.300 i morti 07/02 04:32 Taiwan,due terremoti forza 5.1 e 3.9 ...Continua a crescere ora dopo ora il tragico bilancio dei morti nel terremoto di magnitudo 7.7 della scala Richter che si è verificato ieri al confine tra Turchia e Siria. Sono oltre 6.200 le vittime a ...