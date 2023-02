Sisma | Infermieri Napoli | Pronti a portare aiuto

(Di martedì 7 febbraio 2023) “L’Ordine delle professionistiche diha allertato l’Unità di crisi del Cives,volontari esperti negli interventi di emergenza e di protezione civile, peralle popolazioni turche e siriane colpite dalla immane catastrofe”. Cosi Teresa Rea, presidente dell’Opiall’indomani del grave. “Qualora richiesto dalla macchina dei soccorsi coordinata dalla Regione Campania”, precisano dalla sede di piazza Carità, “glivolontari napoletani, come già successo per l’alluvione di Casamicciola, porteranno il loro contributo professionale, assistenziale e umanitario nei territori devastati”. Come annunciato nelle lettere di cordoglio indirizzate ai consolati di Siria e Turchia, l’Opi ...

Tutto il mondo si sta mobilitando in queste ore per portare aiuti alle zone colpite dal. Tra ... Gli israeliani sono in prima fila ovunque ci sia bisogno di medici,e genieri", prosegue ...... per portare soccorso alle popolazioni colpite dal. La presidente del Consiglio, Giorgia ... 'Personale sanitario specializzato in maxi emergenze del SUEM della Regione Veneto, medici e...

