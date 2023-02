Siria | una donna partorisce tra le macerie | incredibili immagini Video

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb – C’è nuova vita tra le rovine. Nel dramma totale del terremoto che ha colpitoe Turchia, ad Aleppo unaun bimbo tra ledelle case distrutte, o per meglio dire avrebbe partorito. Usiamo doverosamente il condizionale perché l’episodio, tanto incredibile quanto meraviglioso e decisamente commovente, è immortalato in unche sta diventando virale sui social., ledellachetra leNon abbiamo difatti trovato riscontri del tutto attendibili sul luogo e sul momento in cui sarebbe avvenuto il parto. Stando a quanto riferito da fonti locali citate dal Daily Mail, la madre del neonato sarebbe unasfollata di Deir Ezzor, ...

Il terremoto in Turchia ha provocato migliaia di morti La scossa di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 2 del mattino, ora italiana, al confine con laseconda è di 7.5. Si contano almeno ...bambina siriana è stata estratta viva dalle macerie. Nel video dei soccorsi un volontario dei Caschi Bianchi scava tra le macerie di un palazzo, ...

Un terremoto di magnitudo 7.9 devasta la Turchia e la Siria: morte 2.500 persone. Lunghe file per donare il sangue Il Fatto Quotidiano

Terremoto in Turchia e Siria. P. Bahjat (parroco Aleppo): "Una tragedia immane, non abbandonateci" Servizio Informazione Religiosa

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 5.000 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 - Croce Rossa avvia raccolta fondi per Turchia e Siria - Croce Rossa avvia raccolta fondi per Turchia e Siria RaiNews

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 4300 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 - Terremoto, i morti sono più di 4.300 - Terremoto, i morti sono più di 4.300 RaiNews

Terremoto, Israele pronto ad aiutare la Siria. Ma Damasco nega di aver chiesto assistenza Il Sole 24 ORE

Terremoto in Turchia e in Siria: più di 5mila vittime e 23 milioni di persone colpite Una vera catastrofe. Le proiezioni inquietanti delle vittime causate dal sisma in Turchia e in Siria avevano ...La Commissione delle Nazioni Unite per la Siria intanto ha lanciato un appello per un cessate ... alle operazioni dei Caschi Bianchi e che ha parlato - riferisce la Dpa - di una ricerca andata avanti ...