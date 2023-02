Siria | neonata estratta viva dalle macerie | È un miracolo

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Quando è stataera ancora attaccata al cordone ombelicale della madre, morta sotto ledel palazzo di 5 piani crollato inper il tremendo terremoto che ha colpito il Paese e la Turchia. I soccorritori hanno recuperato lada sotto i detriti mentre piangeva, con il cordone ombelicale ancora legato alla madre. Un parente, Ramadan Sleiman, ha riferito ad Associated Press che laè l'unico membro della famiglia a essere sopravvissuto al crollo, avvenuto nella piccola città di Jinderis, vicino al confine con la Turchia. La donna è stata identificata come Afraa Abu Hadiya. La bambina è stata portata in un ospedale pediatrico nella città di Afrin, nella provincia di Aleppo, dove ora è in cura. Jinderis, situata nell'enclave dellanord-occidentale ...