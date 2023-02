Sirene dalla Premier per Milinkovic-Savic | un club in pole position

Leggi su rompipallone

(Di martedì 7 febbraio 2023) La finestra invernale si è appena chiusa, ma il calciomercato non ha mai pause. Lo sa bene la Lazio che deve difendersi dalle numerose ammiratrici del suo gioiello. Arsenal inperIl serbo è nel mirino dell’Arsenal. La squadra inglese, secondo l’Express, starebbe intrattenendo rapporti con l’entourage del giocatore per rimanere infino alla finestra estiva. Allora i Gunners proporranno un’offerta alla Lazio. Complice una prima parte di stagione ad altissimi livelli, l’Arsenal ha tutte le intenzioni di rinforzarsi. Storicamente il centrocampista è stato spesso accostato allaLeague, come punto di approdo in caso di addio ai biancocelesti. A fare la differenza ...