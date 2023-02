Simona Ventura riprende Antonella Elia in diretta | «Ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 7 febbraio 2023) Gaffe inperche viene ripresa da. L’inviata sanremese di Citofonare Rai Due si è espressa in modo poco carino nei confronti di uno deglidella trasmissione e la padrona di casa ha volutorla. La liteha concluso il collegamento dicendo: «Io adesso ho avuto un bel picco glicemico per laquindi ho fatto quel che dovevo fare, adesso me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni». Un’uscita che non è piaciuta alla Venutra che ha prontamente replicato: «No senti, tie tu nonlo, per cui ...