Simbolotto oggi 7 febbraio 2023 | i simboli vincenti dell’estrazione di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Estrazionemartedì 7. Si torna a giocare con il. Anche, in questo freddissimo martedì, ora che la settimana ha preso il via da poco, si può tentare la fortuna con uno dei giochi più amati di sempre. E cioè con il, che torna puntuale di martedì, come sempre, dopo l’appuntamento classico del fine settimana. E questa diè la prima, delle tre, estrazioni previste! Quella disarà la prima e puntuale estrazione della settimana, quella del martedì sera, in concomitanza con quella del Lotto. I giocatori dovranno solo attendere il terminedel Lotto, per poi sperare che i numeri – con iabbinati – siano quelli giusti e che la fortuna abbia ...