Sicurezza - Safer Internet Day | un tema importante anche per lauto

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il 7 febbraio ricorre il ventennale delDay, la Giornata mondiale per lain Rete promossa dalla Commissione Europea con l'obiettivo di approfondire ildei rischi e delle opportunità di. Si tratta di un argomento di crescente rilevanzaper il settore automobilistico, in un momento in cui le strategie sono sempre più improntate alla digitalizzazione: oggi, infatti, i costruttori stanno aumentando non solo gli investimenti sui veicoli connessi, masu tutta una serie di aspetti legati, per l'appunto, ai rischi e alle opportunità della connettività. A partire dalla cybersecurity. I rischi della connettività. Nel numero di febbraio, abbiamo inserito proprio lacibernetica tra le ...