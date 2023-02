Sicurezza | Meloni | ' Italia non è più Repubblica banane'

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Si può fare, si poteva fare, si poteva far rispettare la legalità. Vogliamo dire al mondo intero che l'non è più ladelle. E' finito lo Stato forte con i deboli e debole con i forti". Così il premier Giorgia, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano a un'iniziativa per Attilio Fontana presidente.

Si caratterizza come una combinazione dieccessiva e di arroganza esibita. Probabilmente senza che Giorgiase ne sia accorta, i primi sintomi della "sua" hybris si sono già ...L'Italia "è fortemente interessata alla stabilità in Medio Oriente e all'ulteriore cooperazione in materia dienergetica, investimenti e diritti umani", scrivevain una nota di ...

Giorgia Meloni: "40mila controlli in stazioni Milano, Roma e Napoli" TGCOM

Sicurezza: Meloni, da gennaio 40mila persone controllate in stazioni Roma-Napoli-Milano - LaPresse LAPRESSE

Sicurezza: Meloni arrivata in prefettura a Milano, al via riunione con ... SardiniaPost

Sicurezza: Meloni arrivata in prefettura a Milano, al via riunione con ... Tiscali Notizie

Meloni: sarò a Kiev prima del 24 febbraio, aiuti all’Ucraina fino a quando necessario. Scholz: con ... Il Sole 24 ORE

Preso atto che non c’è nessun ritorno del fascismo, quasi tutti i commentatori hanno fatto una virata (strambata) eccessiva. Lodano la moderazione, la visione, il senso dello Stato, l’adattabilità di ...Missione a Washington dei ministri Le Maire e Habeck per assicurare una fetta dei 369 miliardi del piano anti-inflazione di Biden alle "aziende Ue".