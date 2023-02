Si scava senza sosta fra le macerie. Migliaia i feriti

(Di martedì 7 febbraio 2023) - E' un lavoro frenetico e delicato in una lotta contro il tempo per trovare sopravvissuti sotto le. Con il passare delle ore le speranze si affievoliscono, ma gli sforzi a volte sono ...

- E' un lavoro frenetico e delicato in una lotta contro il tempo per trovare sopravvissuti sotto le macerie. Con il passare delle ore le speranze si affievoliscono, ma gli sforzi a volte sono ...... quello dei morti, spesso decorato con la figura di un aratro, l'attrezzo chela terra e ... perch l'uomo ha fatto questo che cosa pensavaquesta disciplina non saremmo mai riusciti a ...

Scava senza autorizzazione in un terreno vicino al fiume Saline a Città Sant'Angelo, imprenditore denunciato [FOTO] IlPescara

Turchia, i video del terremoto che ha seminato morte e distruzione al confine con la Siria Sky Tg24

Siria, bimba estratta viva dalle macerie informazione.it

Terremoto in Turchia, violente scosse di magnitudo 7.9: si scava tra le macerie, già oltre mille morti Il Riformista

Cambiago, scava delle buche in un campo (non suo) per catturare conigli: espulso Prima la Martesana

Si scava incessantemente sotto le macerie, è in condizioni climatiche proibitive. E’ una ecatombe tra Turchia e Siria, dove lunedì notte e a mezzogiorno si sono verificate due scosse devastanti di mag ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e04d1854-f6f3-213b-72eb-cb64bd7864 ...