«Si può scegliere solo “uomo” o “donna” | non lo voglio» La protesta di Alessandra Mussolini contro il passaporto per gli eurodeputati – Il video

(Di martedì 7 febbraio 2023) «Peroggi ho cancellato la mia domanda di lasciapassare, perché non intendo rispondere al fatto di essere un maschio o una femmina». Lo ha detto l’eurodeputata di Forza Italia, dopo aver annullato la sua richiesta del documento di viaggio dell’Ue previsto per i deputati del Parlamento europeo. «Non c’è l’opzione “altro” oppure “nonmenzionarlo”», ha precisato l’eurodeputata.ha aggiunto di aver chiesto di poter non selezionare nessuna delle due opzioni. Gli uffici di Bruxelles, però, le avrebbero risposto che «non si può fare perché è illegale». «Questo è prodotto dall’Unione Europea, che dovrebbe essere inclusiva», ha tuonato l’eurodeputata forzista. Dietro la presenza di due sole opzioni di genere sul lasciapassare c’è in realtà una questione normativa. ...