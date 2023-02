Si finge cartomante su TikTok | chiede video hot a una cliente e poi la minaccia per soldi | denunciato

Leggi su tpi

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un uomo di 58 anni di Chiavari (Genova) sivasue WhatsApp adescando clienti. L’uomo, un disoccupato,va alle sue vittimehot per poirle ed estorcere loro denaro. A fermarlo è stata proprio una, che lo haai carabinieri. I fatti risalgono a luglio 2022. Il “” aveva chiesto alla donna un filmato nel quale si mostrava nuda. La primaè stata quella di utilizzare contro di lei la magia nera in caso di rifiuto. Una volta avuto ilhato di diffonderlo sui social se non avesse pagato 1.100 euro. La vittima aveva già versato al 58enne 260 euro, ma dopo l’ulteriorela ...