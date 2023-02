Sexy e romantici al punto giusto Perfetti per un tête-à-tête speciale

Leggi su iodonna

(Di martedì 7 febbraio 2023) La festa degli innamorati è alle porte e una volta trovato il regalo di San Valentino 2023 perfetto, non resta che prepararsi per l’appuntamento più galante che c’è. Che si tratti del primo o solo l’ultimo di una lunga serie, l’outfit per una cena o un aperitivo romantico, in questa stagione, non rinuncia a un tocco– necessario per far capitolare il partner. Ma sebbene l’amore non conosca mezze misure, con il look non c’è alcun bisogno di esagerare. Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2023? 5 outfit invernali eleganti e semplici da replicare Panico da dress code? Basta puntare su alcuni pezzi di sicuro successo e abbinamenti di gusto. Una pennellata di rosso, accessori ad hoc e sensualità a piccole dosi: ecco 5 outfit ideali per l’appuntamento di San ...