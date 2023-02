Settore Giovanile Inter | i risultati del weekend | cinque vittorie e un pareggio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ildell’è sceso in campo con l’Under 19 Femminile, con l’Under 18, l’Under 17, l’Under 17 Femminile, l’Under 16 e l’Under 15. Di seguito tutti i. UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 14ª giornata Fiorentina vs0-3 Marcatori: Marini 21’, Dicataldo 40’, rig.Tironi 92’. UNDER 18 Campionato, 15ª giornata Torino vs4-1 Marcatori: Mazzola. UNDER 17 Campionato, 18ª giornatavs Udinese 4-1 Marcatori: Mosconi 20’, 23’, Spinaccè 76’, 94’. UNDER 17 FEMMINILE Amichevole,vs Sesto 2012 1-1 Marcatori: Agosta 37. UNDER 16 Campionato, 12ª giornatavs Hellas Verona 1-2 Marcatori: Grisoni 39’. UNDER 15 Campionato, 12ª giornatavs Hellas Verona 2-0 Marcatori: D’Agostino 10?, ...

Quella insieme ad Anemos Lombardia rientra in questo contesto e prevede un ciclo di tre incontri nei quali saranno coinvolti i giocatori deldi Varese Basketball: in particolare i ...... nel disco e nel giavellotto; tra sabato 4 e domenica 5 febbraio diversi atleti di livello, sia nelassoluto che in quello, hanno ravvivato l'area lanci del Centro Sportivo ...

In futuro gol valido se una parte del corpo è in linea. Per ora si tratta solo di una fase sperimentale nel campionato Under 18, ma se dovesse essere valutata migliorativa la regola potrebbe entrare i ...L'U13 Gold espugna il Pala Gianni Asti. U17 Silver e Top Junior vincono rispettivamente con Tortona e Gassino. Weekend amaro per U17 Eccellenza, U13 Silver e Ragazzi CSI ...