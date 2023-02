Servizi ferroviari in Umbria | rinviato ulteriormente l’aumento tariffario degli abbonamenti

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 7 febbraio 2023) “La Regioneha deliberato che, anche per l’anno in corso, non venga applicatodel 6,6% previsto per il 2022 sugliper ieffettuati da Trenitalia. Un ulteriore rinvio, dopo che tale aumento era stato azzerato lo scorso anno, a dimostrazione della massima attenzione e del sostegno che questa Giunta regionale profonde nei confronti dei pendolari e delle famiglie, gravati prima dalle difficoltà generate dalla pandemia da Covid 19 e ora dal caro prezzi e dal caro bollette energetiche”. È quanto dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche. “Abbiamo deciso di non ripristinare integralmente gli aumenti tariffari programmati nel Contratto dio 2018-2032 sottoscritto dalla precedente Giunta ...