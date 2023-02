Serie B | Il Brescia licenzia Pep Clotet

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: 02/07/2023 alle 13:57 TEC La prima è stata il 21 dicembre e Alfredo Aglietti ha preso in mano le redini della prima squadra Ora, l’italiano Davide Possanzini raccoglie il testimone dallo spagnolo, squadra che marcia sedicesima LuiCalcio, dallaB, la seconda categoria del calcio italiano, hato gli spagnoli per la seconda volta in questa stagione questo martedì Pepdalla sua posizione di allenatore. “IlCalcio comunica di aver sollevato Pepdall’incarico di allenatore della prima squadra“, ha comunicato il club italiano., 45 anni, è stato ...