Serie B | Brescia | ufficiale l’esonero di Clotet

(Di martedì 7 febbraio 2023) Pepnon è più l’allenatore deldel tecnico spagnolo dopo la brutta sconfitta di sabato a Perugia per 4-0. La società fa sapere che “l’allenamento di domani pomeriggio verrà diretto da Davide Possanzini”. Ingaggiato la scorsa estate,era stato esonerato una prima volta lo scorso 21 dicembre, sostituito da Aglietti, salvo poi essere richiamato dopo due partite. Ma dopo tre sconfitte in altrettante gare, con la squadra 16ª con 25 punti in piena zona playout e con un solo punto di margine sulla retrocessione, ecco la seconda separazione. SportFace.

Pep Clotet è stato esonerato dal Brescia, per la seconda volta in una sola stagione e in appena un mese e mezzo. Il tecnico catalano era già stato sollevato dall'incarico il 21 dicembre 2022, per poi ...La squadra all’allenatore della Primavera, lo spagnolo aveva diretto la seduta a Torbole in mattinata ma era già stato sfiduciato dal presidente che aveva inseguito Cosmi senza successo ...