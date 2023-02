Serie A | Il miglior Dybala rende ‘invincibile’ la Roma di Mou… e in estate costerà solo 12 ‘chili’!

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) 2023-02-07 07:26:30 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: L’arrivo di Paulonella(libera) ha sorpreso più di uno. Ma sei mesi dopo, e già campione del mondo, può essere considerato un successo… almeno fino ad oggi. Aragionano che forse non è lae stagione di numeri per il Cordoba (10 gol e sette assist in 20 partite totali), ma lo è è il più decisivo in termini personali dell’argentino. 17-18 è stata lae stagione di Paulo alla Juve, con 26 gol totali e sei assist in 46 partite. Ed è quello mai, da quando ha lasciato l’Istituto e PalermoPaulo era stato così capitale per la sua squadra. Non si era mai visto con così tante spalle per rilanciare la squadra e rivoluzionare un undici, quello ...