Sergio Mattarella e Roberto Benigni sono gli ultimi ospiti annunciati Ferragni dice «Ce la metterò tutta» e i Pooh promettono un karaoke

Leggi su iodonna

(Di martedì 7 febbraio 2023) Chiusa la conferenza stampa, quella della prima serata, per Sanremo 2023 ora non resta che partire. Appuntamento dunque alle 20.40 su Rai 1 con Amadeus e Gianni Morandi e la prima co-conduttrice, Chiara. In gara ci14 cantanti con altrettante canzoni che verranno votate dai giornalisti divisi tra carta stampata, radio e web. Niente televoto ma una classifica provvisoria a fine serata. Intanto l’attesa per questa edizione è palpabile, c’è la pressione dei dati di ascolto dopo la scorpacciata senza gara degli anni scorsi; la prima volta dell’influencer che fattura come una multinazionale dentro la tv e fuori dal cellulare («nonuna conduttrice ma ce la»); e in parte per tutto il resto. Su tutto glidue...