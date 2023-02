Sergio Mattarella | chi era la moglie Marisa | “È stata la persona a me più cara al mondo”

(Di martedì 7 febbraio 2023)laeraChiazzese, alla quale è stato legato fino al 2012, quando la donna è venuta a mancare nel 2012 a causa di un tumore. Stasera il Presidente Della Repubblica sarà ospite al Festival Di Sanremo, al via con la prima puntata in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno. L’occasione è degna di nota poichè per la prima volta un Capo di Stato sarà presente nella platea del Teatro Ariston. Palermitana d’origine era la figlia dell’ex Rettore dell’Università di Palermo, Lauro Chiazzese deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946. Era la sorella maggiore di Irma Chiazzese,del fratello Piersanti, ucciso nel 1980 da Cosa Nostra. I due si sposano a Palermo nel 1966, per poi trasferirsi nella capitale per via degli impegni lavorativi ...

Nella sala dell'Ariston, poi, in prima fila ci sarà il presidente della Repubblica. leggi anche Televoto Sanremo 2023: come votare da telefono e smartphone i cantanti in gara ...... alla presenza del presidente della Repubblica: però, quando chiedono ai presentatori di esprimersi su quale sia l'articolo della Costituzione che li rappresenta di più, Amadeus e ...

Mattarella a Sanremo in platea, Benigni sul palco: il festival celebra la Costituzione la Repubblica

Sanremo 2023, Sergio Mattarella in sala e Roberto Benigni sul palco: “Celebreremo i 75 anni della… Il Fatto Quotidiano

Mattarella va per la prima volta a Sanremo per festeggiare la Costituzione Domani

Amadeus: Sergio Mattarella a Sanremo, è la prima volta per un presidente della Repubblica Fanpage.it

Sergio Mattarella al festival, è la prima volta per un Presidente Avvenire

Genova – Il festival ecumenico di Amadeus apre con la presenza in sala del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' la prima volta di un capo dello Stato a Sanremo, a segnare un anniversario ...Per la prima volta nella storia un Presidente della Repubblica sarà al Festival di Sanremo. Sergio Mattarella è atteso in sala all'Ariston per la prima serata della kermesse canora: sul palco sarà ...