Sergio Mattarella all’Ariston per la prima serata di Sanremo Ospite anche Roberto Benigni

(Di martedì 7 febbraio 2023)(Foto US Rai) “Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera, per lavolta nella storia del Festival, sarà presente in sala il Presidente della Repubblica“. Lo annuncia Amadeus nella conferenza stampa di presentazione delladel Festival di2023. Il Presidente della Repubblica ha così accettato l’invito di partecipare alla kermesse dal vivo. Non era mai successo nella storia diche il capo dello Stato fosse presente al Teatro Ariston per assistere ad una delle cinque serate sanremesi. Il conduttore e direttore artistico si dice “onorato e grato” per la presenza in sala di, ma non solo. Questa sera è prevista un’ospitata finora ...